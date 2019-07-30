شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يفتتح توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزى، بالمدينة، حيث تم إضافة 5 أسرة، لتصبح الطاقة الاستيعابية للوحدة 9 أسرة، و4 أجهزة تنفس.

وذلك بحضورالدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة نجلاء أبوالوفا، مدير عام الإدارة الصحية بمديرية 6 أكتوبر، والدكتورعمرو جلال، مدير المستشفى المركزى بـ6 أكتوبر، والمهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومديرى الإدارات بالجهاز، والأستاذ وحيد القماح، وكيل مجلس الأمناء.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى المركزى بـ6 أكتوبر، أن التردد الشهرى يبلغ 920 مريضاً، حيث تم استقبال 55 ألف مريض خلال الـ6 أشهر الماضية، ويبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية 24 ألف حالة شهرياً، مشيراً إلى أن المستشفى تضم أول وحدة لرعاية الأطفال بمدينة 6 أكتوبر، و3 غرف عمليات، منها غرفة عمليات عظام مجهزة.

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وشددت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على ضرورة تكاتف الجهاز التنفيذى، مع الأجهزة الشعبية، ومجلس الأمناء، بمدينة 6 أكتوبر، لتحقيق المستهدف من المبادرات الصحية، حيث أكد المهندس شريف الشربينى، أن هذه المستشفى أمانة ومسئولية، وتقدم خدماتها للشرائح المتوسطة والأقل دخلا، وسيتم تنفيذ توسعة عاجلة للعيادات الخارجية بالممر المجاور للمستشفى، وكذا إقامة مبانى سهلة الفك والتركيب فى روف المستشفى، بجانب أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى من قبل مجلس الأمناء بتكلفة تقدر بـ10 ملايين جنيه، كما سيتم عمل توسعة للمستشفى عن طريق طرح مبنى جديد ملحق بها.