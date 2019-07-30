الان تتابع أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 370 دولاراً للطن في أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الظهران- الخليج 365: قالت أرامكو السعودية إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس آب عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو. Advertisements ويعتبر سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا. وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن: البروبان 370 375 -5

البوتان 360 355 +5

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