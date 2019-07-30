معدل نمو قياسي لـ «بورصة دبي للطاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أمس، عن تحقيق زيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 45% في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية، بالإضافة إلى نمو في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 33% في النصف الأول من العام الجاري. وبلغ حجم العقود التي تم تداولها وفقاً للأسعار المستقبلية 208,997 عقداً في الفترة من إبريل إلى يونيو وذلك مقارنة ب 143,703 عقود في الربع الأول من العام الجاري، وارتفع متوسط حجم التداول اليومي من 5,024 عقداً في يناير ليصل إلى 6,695 عقداً في يونيو في العام الجاري.

وكان متوسط إجمالي حجم التداول اليومي للأسعار المستقبلية، من الشهر الأول إلى الشهر السابع، قد بلغ في شهر يونيو من العام الجاري 6,1 مليون برميل، وذلك مقارنة ب 3,5 مليون برميل في ذات الشهر من العام 2018. ويعد هذا تطوراً محورياً منذ أن بدأت شركات النفط الوطنية، مثل أرامكو السعودية، اعتماد العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كجزء من آلية تسعير النفط الخام لديها.

وعلاوة على الزيادة التي تم تحقيقها في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية، فقد بلغ إجمالي حجم التسليم الفعلي عبر البورصة لخام عمان حوالي 150 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لتحافظ بذلك بورصة دبي للطاقة على مكانتها كمنصة لتداول أكبر عقد آجل من حيث أحجام التسليم الفعلي على الصعيد العالمي.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: «لطالما كان العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة يمثل آلية عالية الكفاءة والشفافية لاستكشاف الأسعار في المنطقة. ونحن عازمون على الاستمرار في تطوير أدوات التداول في السوق مع شركائنا الحاليين والمستقبليين من شركات النفط الوطنية، وسنسعى لتوفير منصة فريدة للمتداولين تضمن النمو المستدام للقطاع ككل».

كان عدد العملاء المشاركين في التداول عبر منصة بورصة دبي للطاقة قد ارتفع بشكل كبير على مدار هذا العام إلى الآن ليصل إلى 120 شركة.