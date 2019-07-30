استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني أمس الاثنين، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يوليو/‏ تموز الحالي.

وبحسب التقرير تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص إلى سالب 9 نقاط، ليستمر إما تراجع المؤشر أو استقراره دون أي تحسن للربع التاسع على التوالي.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات تباطؤاً في وتيرة التراجع، على خلفية تراجع التوزيع والتصنيع.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون تحسن معدل نمو القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر الفرعي للتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة موجب 9 نقاط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني ككل بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت «آني جاسكوين» مديرة السياسات الاقتصادية في اتحاد الصناعة البريطاني إن «أي رئيس وزراء جديد يمثل بداية جديدة وإشارات مبكرة» في إشارة إلى اختيار بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية بعد استقالة رئيسة الوزراء تريزا ماي.

من جهة أخرى، تباطأ نمو اقتراض المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا، أمس الاثنين، أن اقتراض المستهلكين نما بوتيرة سنوية 5.5% خلال شهر يونيو/‏حزيران الماضي مقابل 5.7% المسجلة في مايو/‏أيار السابق له.

وتعتبر وتيرة النمو في اقتراض المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي خلال الشهر الماضي هي الأبطأ منذ شهر إبريل/‏نيسان عام 2014.

وبلغت الكمية الإضافية المقترضة من قبل المستهلكين لشراء السلع والخدمات مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي مقابل 0.9 مليار إسترليني بالشهر السابق له، وفقاً للمركزي البريطاني.

وبالنسبة لصافي الاقتراض للقروض الأخرى والمقدمات زادت في يونيو/‏حزيران إلى 0.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/‏نيسان الماضي فيما بلغ إقراض بطاقات الائتمان 0.3 مليار إسترليني.

وفي الاثنى عشر شهراً التي تنتهي في يونيو/‏حزيران الماضي، فإن متوسط صافي اقتراض المستهلكين بلغ مليار جنيه إسترليني شهرياً مقابل 1.5 مليار إسترليني في العام المنتهي في يونيو/‏حزيران 2018.

وبحسب البيانات، فإن صافي قروض الرهن العقاري من قبل الأسر بلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي وهو مستوى قريب من متوسط الثلاثة أعوام الماضية، ومقابل 2.9 مليار إسترليني مسجلة في الشهر السابق له، وظل المعدل السنوي لنمو قروض الرهن العقاري مستقراً عند 3.1% خلال الشهر الماضي، أما عدد الموافقات على طلبات الرهن العقاري لشراء منزل ارتفعت بمقدار 800 طلب خلال يونيو/‏حزيران لتصل إلى 66.4 ألف طلب. (د ب أ)