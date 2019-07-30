ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> قررت «هيئة التأمين» إلغاء ترخيص، وشطب قيد الاستشاري «بريتي أشوتا ناياك» من سجلات استشاري التأمين لدى الهيئة، استناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 12 سنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاري التأمين.

>> أعلنت «إرنست ويونج» عن انضمام 20 شريكاً جديداً إلى خطوط خدماتها وقطاعاتها في المنطقة.

>> أطلقت «الإمارات للزجاج» زجاج «آرماكس» المضاد للانعكاس، والمثالي للاستخدام في المباني والواجهات وقطاع التجزئة والترفيه لقدرته على الحد من انعكاس الضوء إلى أدنى المستويات.

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>> أعلنت مجموعة «كليندينست»، الجهة المطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» في دبي، تسجيلها نتائج مالية قويةً وإيرادات تتجاوز 575 مليون درهم خلال النصف الأول، بفضل المبيعات التي تعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مشروع «ذا هارت أوف يوروب».

>> كشف استبيان صادر عن «هانيويل»، أن أكثر من 70% من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في الإمارات ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

>> بين تقرير صادر عن «بوز ألن هاملتون» إلى أنه ينبغي على المؤسسات في بلدان الخليج العربي أن تجعل القدرة على التكيّف مع الأزمات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التخفيف من حدة التهديدات في القطاع الخاص والخدمات الحكومية.