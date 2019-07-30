841 مليار درهم أصول «مبادلة».. و12.5 مليار دخل 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إنه بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم أبوظبي حفظه الله، فإن شركة «مبادلة للاستثمار» تواصل دورها الحيوي في مسيرة بناء وتطور دولة الإمارات. ففي عام 2018، الذي حمل اسم «عام زايد»، واحتفلت فيه الدولة برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمستقبل يستند إلى قاعدة متنوعة، انضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى كيان «مبادلة».

كلام سموه جاء في افتتاحية التقرير السنوي لعام 2018 الذي أصدرته شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، والذي يستعرض الأداء التشغيلي، والارتفاع الملحوظ في حجم المحفظة في مختلف القطاعات مع إمكانات قوية للنمو، وبلغ حجم الأصول في الشركة 841 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 12.5 مليار درهم لعام 2018؛ حيث جاءت هذه الزيادة مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمته الافتتاحية للتقرير إنه ومنذ أن تأسس مجلس أبوظبي للاستثمار في عام 2007، عمل على ترسيخ العلاقات الاستثمارية لأبوظبي مع العالم، إضافة إلى أنه مثل إضافة قوية إلى اقتصادنا، وهو يضيف الآن قيمة كبيرة إلى محفظة شركة «مبادلة للاستثمار». وأضاف سموه أنه في الوقت الذي تعمل فيه جميع مكونات شركة «مبادلة للاستثمار» استناداً إلى استراتيجية موحدة، فإن دولة الإمارات تمتلك استراتيجية، تركز على الاستثمار، والتي ستواصل تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ لتعزيز الدور الكبير، الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي، وضماناً لمستقبل أجيالنا القادمة.

استناداً إلى قاعدتها الأساسية؛ المرتكزة على الاستثمار في مجال الطاقة، فإن شركة «مبادلة للاستثمار» استطاعت أن تحظى بمكانة دولية؛ من خلال استثماراتها المحلية والعالمية في العديد من القطاعات، التي تشمل الصحة والبنى التحتية والصناعات المتقدمة والطيران.

وأضاف سموه: إن هذا التطور الكبير لشركة «مبادلة للاستثمار» سيتواصل خلال السنوات المقبلة، بما يعكس طموح الدولة للوصول إلى أعلى المستويات، وكجزء من هذا التطور، أطلقت الشركة العديد من المبادرات، واستثمرت أموالها بما يصب في مصلحة ترسيخ مكانة الدولة كرائدة عالمية، ومركز دولي للابتكار والتكنولوجيا.

من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»: إن ما تمثله شركة مبادلة للاستثمار اليوم يعكس مسيرة التقدم والنجاح التي صاحبت دولة الإمارات منذ فجر تأسيسها في عام 1971، فقد وضع مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية متكاملة تضمن تحقيقنا لمستقبل باهر؛ فبفضل ما نمتلكه من موارد نفطية، ورؤية زايد الحكيمة؛ تمكنا من النهوض كشعب؛ لتحقيق طموحاتنا التي لا حدود لها، استناداً إلى استراتيجية التنوع.

وأضاف سموه في كلمته للتقرير السنوي: هذا الأمر مكننا من امتلاك بنى تحتية هي الأفضل على مستوى العالم، كما أن شركات الطيران التابعة لنا وموانئنا؛ تمثل محوراً لربط العالم ببعضه، علاوة على أن الاستقرار الحكومي الذي تشهده دولتنا بجانب أسواقنا المفتوحة وإرثنا التجاري، عزز من مكانتنا كمركز عالمي للصناعة والتمويل والإعلام والتكنولوجيا.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: تعد شركة مبادلة للاستثمار رائداً عالمياً في مجال الاستثمار، وتركز في عملياتها على تحقيق عائدات مالية مستدامة؛ تحقيقاً لرؤيتنا؛ المتمثلة في ترسيخ اقتصاد عالمي متكامل، ويستند إلى قاعدة متنوعة من الموارد. إن الإضافة التي مثلها انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مبادلة، عزز من قدرتنا على تحقيق المزيد من الأهداف؛ إذ استثمرنا وعقدنا شراكات واسعة بمجالات مختلفة في أكثر من 50 دولة حول العالم، ولدينا مكاتب في كل من ريو دي جانيرو وهونج كونج وموسكو ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وأضاف سموه: ستتواصل مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة، بما يضمن حضورنا القوي وقدرتنا على التوسع إلى العديد من القطاعات والأسواق العالمية، التي تمثل أهمية كبيرة لقاعدة أعمالنا المتنوعة. وسوف ترسخ مبادلة مكانتها كلاعب دولي مهم في مجال الاستثمارات في التكنولوجيا؛ بهدف دعم أبوظبي في سعيها؛ لتعزيز دورها كمركز حيوي لاستثمارات التكنولوجيا والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء في تقرير شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) السنوي العام: على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2018، فإن المجموعة حققت نتائج مالية ثابتة؛ حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل 12.5 مليار درهم.

وفي إطار استراتيجية «مبادلة» لتنويع استثماراتها، قامت ببيع عددٍ من الأصول التي بلغت مرحلة النضج بمبلغ إجمالي بلغ 55.4 مليار درهم. وقامت بتوظيف مبلغ 70.1 مليار درهم؛ من خلال إعادة استثمار عوائد بيع الأصول، ومن خلال توظيف مبالغ إضافية.

أهم الإنجازات

وبلغ حجم الأصول 841 مليار درهم، مقارنة مع 469 مليار درهم إماراتي في عام 2017، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 12.5 مليار، مقارنة مع 10.3 مليار درهم في عام 2017. وجاءت الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.

وحققت مبادلة خلال العام 55.4 مليار درهم؛ من خلال بيع الأصول محلياً وخارجياً. واستثمرت «مبادلة» 70.1 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة. وقد تضمنت القطاعات الجديدة: الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.

وخلال العام 2018، واصلت «مبادلة» توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان. كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو؛ لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونج كونج، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019. ويعكس هذا التوسع، استعداد «مبادلة» وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة، وفئات أصول متعددة.

وللاستفادة من الزخم القائم؛ ولتعزيز مكانة المجموعة كمستثمر رائد في مجالات التكنولوجيا والابتكار: أطلقت مبادلة صندوقاً جديداً للتكنولوجيا؛ لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقامت مبادلة بتخفيض الديون المؤسسية؛ من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.



أداء مالي وتشغيلي ثابت



قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار إن حجم وتنوع محفظة الشركة، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها ساهما في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018؛ وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق، وتقلبات الأسهم والعوائد.

وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة»مبادلة» في تعزيز محفظتنا الاستثمارية. وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّاً على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والمحافظة على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».

Advertisements



خلدون المبارك: تطورات التكنولوجيا تخلق إمكانات قيّمة



في تعليقه على الأدار السنوي لمبادلة، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل مبادلة كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة «مبادلة» كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».

وأضاف المبارك: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر. وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتمتلك «مبادلة» قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجل من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي.