مصر تعتزم تعديل قانون ضريبة «القيمة المضافة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الاثنين في مؤتمر صحفي إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/‏أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.

وكشفت وثيقة حصلت عليها رويترز في إبريل/‏نيسان الماضي أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 «مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة».

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضاً قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة «بما لا يمس محدودي الدخل». (رويترز)