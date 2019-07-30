«جمارك دبي» تدشن مبادرتي «المفتش الآمن» و«حُماة البيئة»

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دشن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي صباح أمس، مبادرتي «المفتش الجمركي الآمن» و«حُماة البيئة» لإدارة الشؤون الإدارية بحضور عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، و المهندسة خولة إبراهيم السليس مدير إدارة الشؤون الإدارية وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية.

وأشاد المدير العام لجمارك دبي بجهود قطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، في العمل على ضمان سلامة ضباط الجمارك، وكذلك تشجيع الموظفين على تدوير المخلفات البلاستيكية لتحقيق السلامة والاستدامة البيئية.

وأثنى فريد المرزوقي على مبادرتي إدارة الشؤون الإدارية، مؤكداً أن الإدارة تبذل كل طاقتها لتحقيق رضا الكادر الوظيفي بالعمل على إسعادهم، وإطلاق المبادرات التي تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدائرة.

واستعرضت المهندسة خولة السليس مبادرة المفتش الجمركي الآمن وهي عبارة عن حملة لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية وكذلك توعيتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها في بيئة العمل.

وفيما يخص مبادرة «حُماة البيئة» تعتمد على تشجيع الكادر الوظيفي لتدوير النفايات البلاستيكية عبر توفير أجهزة متخصصة لفرز النفايات.