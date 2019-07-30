ورشة عمل حول المعضلات الأخلاقية في مهنة التدقيق الداخلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لفتت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، عناية المدققين في الدولة إلى أن الهفوات الأخلاقية وأساليب الاحتيال تواصل اكتساب المزيد من التعقيد، مع ما يحمل ذلك من تبعات خطيرة ليس فقط على المستوى المالي للمؤسسات وإنما أيضاً على مستوى سمعتها، حيث يكمن دور المدققين الداخليين في تعزيز أطر الحوكمة لمنع ذلك.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: «في ظل التغيّر الذي يطال المشهد التجاري نتيجة الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، اللذين يستبدلان المعاملات التجارية التقليدية، يطالب المستهلكون والمشرعون القادة والشركات بالمزيد من المساءلة والنزاهة والأخلاقيات، وهنا يلعب التدقيق الداخلي دوراً محورياً في توفير الرؤى حول كيفية تحسين إطار الحوكمة ومعالجة التحديات التي تواجه الامتثال والأخلاقيات».

وأضاف: «إن التدقيق يتجاوز التحقق التقليدي من الامتثال ويواجه المزيد من التحديات، مثل التدقيق على الضوابط الثقافية والسلوكية وتقييم أثر التكنولوجيا على المؤسسة عموماً، وعلى إدارة التدقيق الداخلي على وجه الخصوص».

وقالت كوليت حرب، الاستشارية لدى جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مداخلة خاطبت بها جلسة «أخلاقيات المهنة» التي تم تنظيمها كجزء من أعمال الاجتماع الدوري الشهري لأعضاء الجمعية: «تعتبر الأخلاقيات وقواعد السلوك موضوعاً حساساً لا يمكن التدقيق عليه باستخدام مقاربة تقليدية للتدقيق».

وللحصول على تقييم حقيقي حول المناخ الأخلاقي الذي يختبره الموظفون والعملاء، فإنه يجب النظر في مقاربة تدريجية للتدقيق تركز على المكاسب السريعة ومجالات التأثير المرتفع.

ويجب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم تصميم، وتنفيذ، وفاعلية أهداف وبرامج وأنشطة المؤسسة المتعلقة بالأخلاقيات وفقاً لمتطلبات الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي.