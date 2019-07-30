ارتفاع سهم «ريان إير» 4.1%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سعر سهم شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية «ريان إير» أمس الاثنين بنسبة 4.1% بعد النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي قال المحللون إنها أرباح مستدامة، بفضل الإيرادات الإيجابية من خلال توفير خدمات الطعام والحقائب الإضافية للركاب.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن «ستيفن فورلونج وروس هارفي» المحللين في شركة «دافي» للاستشارات المالية القول إن النموذج الاقتصادي لشركة «ريان إير»أثبت أنه «سليم تماما»، بعد نجاحها في تحقيق إيرادات إضافية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي كان فصلاً عصيباً.

وأشار المحللان في تقريرهما إلى أن أداء «ريان إير» خلال الربع الأول من العام الحالي جاء جيداً رغم تباطؤ نشاطها، نتيجة قرار وقف تشغيل طائرات طراز «بوينج 737 ماكس» لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة، حيث نجحت الشركة في خفض نفقاتها إلى جانب الاستفادة من برنامج التحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود.

في الوقت نفسه قال محللو مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية إن النتائج القوية لشركة «ريان إير» خلال الربع الأول من العام الحالي جاء ت بفضل الأداء الجيد للمبيعات إلى جانب الإيرادات الإضافية والانخفاض الطفيف لأسعار الوقود.

(د ب أ)