شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخفض توقعات النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مع ضعف الطلب العالمي وتراجع الصادرات.
وقال مجلس الوزراء الياباني، أمس الاثنين، إن الناتج الإجمالي المحلي من المتوقع أن يرتفع بنحو 0.9% في العام المالي المقرر انتهائه في مارس/آذار 2020، وتعد تلك التقديرات أقل من التوقعات الحكومية السابقة عند 1.3%، أما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي عن العام المالي الذي يبدأ في إبريل/نيسان 2020 فإنها عند 1.2%.وأرجعت الحكومة خفض توقعات النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى تباطؤ الصادرات، حيث تتوقع أن ترتفع بنحو 0.5% فقط.
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