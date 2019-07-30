«أبوظبي الأول» يتصدر التداولات بـ50 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27% عند مستوى 5362.82 نقطة، معززاً بارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

شهد السوق تداول 86 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 196.5 مليون درهم، نفذت من خلال 1978 صفقة، وجرى تداول أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 50 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.5% إلى 15.98 درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بتداولات ب38.3 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.95% إلى 1.04 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 36.78 مليون درهم، ونزل بنحو 1% إلى 9 دراهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «القدرة القابضة»، بنسبة ارتفاع 9.66% مغلقاً عند درهم واحد، تلاه سهم «أركان»، وصعد بنسبة 6.39% إلى 0.42 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، وصعد بنسبة 3.38%، وأغلق عند 3.36 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 6.17% مغلقاً عند 0.76 درهم، تلاه سهم «أريد» الذي أغلق متراجعاً 5.8% عند 6.5 درهم، ثم سهم «طاقة»، وهبط بنسبة 2.5% إلى 0.74 درهم.