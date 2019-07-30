استقرار ملحوظ للدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019. وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك على النحو التالي: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار في بنك عودة سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

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