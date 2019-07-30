شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 370 دولارا للطن في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو. سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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