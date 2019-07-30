شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل باير ولوفتهانزا وفايننشال تايمز يصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما تأثرت المعنويات سلبات جراء توقعات قاتمة من شركتي باير ولوفتهانزا الألمانيتين العملاقتين، بينما ساهم انخفاض الجنيه الاسترليني في تعزيز مؤشر الأسهم القيادية ببورصة لندن ليسجل أداء أفضل من السوق لليوم الثاني.

وهبط سهم شركة باير الألمانية 4.4 %، حيث أصبحت أحدث شركات المستلزمات الزراعية التي تتضرر بسبب غرق المزارع في الولايات المتحدة جراء الفيضانات والنزاعات التجارية، وقالت إنه أصبح من الأصعب عليها تحقيق هدفها لأرباح العام بأكمله.

كما تراجع سهم لوفتهانزا الألمانية للطيران 3.5% بعدما سجلت تراجعا في أرباح الربع الثاني وقالت إن السوق الأوروبية ستظل زاخرة بالتحديات على الأرجح في العام الحالي.

Advertisements

وكشف مسح جي.إف.كيه أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت للشهر الثالث على التوالي مع اقتراب شهر أغسطس، حيث أثرت النزاعات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي على أكبر مصدر أوروبي.

وأدى كل ذلك إلى انخفاض المؤشر داكس الألماني 0.2% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%.

ولامس المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية أعلى مستوى في 11 شهرا بدعم من قفزة نسبتها ثلاثة بالمئة في سهم شركة بي.بي العملاقة للطاقة.