الإحصاء: نسبة 7.6% من الأسر المصرية تمتلك سيارات ركوب خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة الأسر التى تمتلك سيارات ركوب خاصة بلغت 7.6% من إجمالى عدد الأسر المصرية فى عام 2017 - 2018.
وأوضح الجهاز فى نتائج بحث الدخل والإنفاق أن نسبة عدد الأسر التى تمتلك سيارات ركوب خاصة فى الريف بلغت 3.2% وذلك مقابل الأسر فى الحضر والتى بلغت 12.9%.
وأشار إلى أن إجمالى الأسر التى تمتلك موتوسيكل / فيسبا، بلغت 9.8%، منها (5% فى الحضر و 13.9% فى الريف) ، فيما بلغت نسبة الأسر التى تمتلك دراجة عادية 6.1% ( منها 4.7% فى الحضر و7.3% فى الريف).
وعن حيازة الأجهزة المنزلية، أظهر الإحصاء أن نسبة 96.5% من الأسر يمتلكون ثلاجه منهم 97.9% فى الحضر مقابل 95.9% فى الريف.
كما تمتلك نسبة نحو 95.7% من الأسر تليفزيونا ملونا منهم 97.1% فى الحضر مقابل 94.6% فى الريف، فى حين يمتلك نحو 49.1% من الأسر غسالة ملابس كهربائية عادية و28.6% يمتلكون غسالة ملابس أوتوماتيك، بينما تمتلك نسبة 12.2% من الأسر جهاز تكييف منهم 21.2% فى الحضر مقابل 4.6% فى الريف.
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