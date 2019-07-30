شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحا 19.08 نقطة ليصل إلى مستوى 8748.20 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.5% رابحا 19.05 نقطة ليصل إلى مستوى 3801.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31.4 مليون سهم بقيمة 736.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 83 شركة، فيما تراجعت 79 شركة.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.95%، ثم الخدمات الأرضية بنسبة 2.89%، ثم البلاد بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "بترو رابغ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.06% ثم هرفى للأغذية بنسبة 3.91%، ثم اتحاد الخليج بنسبة 2.03%.