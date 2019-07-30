شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرا 9.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6133.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 7.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6759.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4900.33 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 119.5 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 5106 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.05%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%.
وجاء سهم "الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.85%، تليه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.17%، ثم بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 8.37%، فيما تصدر سهم "مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.79%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 9.68%
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.