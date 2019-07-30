شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرا 9.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6133.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 7.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6759.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4900.33 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 119.5 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 5106 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.05%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%.

وجاء سهم "الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.85%، تليه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.17%، ثم بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 8.37%، فيما تصدر سهم "مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.79%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 9.68%