شكرا لقرائتكم خبر عن بنك اليابان المركزى يبقى على سياسته النقدية ويلوح بالتيسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء، لكنه أضاف نبرة جديدة فى بيان سياسته النقدية بالقول إنه سيلجأ للتيسير "دون تردد" إذا فقد الاقتصاد الزخم لتحقيق هدف البنك المركزى بالوصول بمعدل التضخم إلى 2%.

وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان المركزى على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند -0.1 %، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0%.

وأبقى البنك على توجيهه المستقبلى - أو تعهد البنك المركزى بشأن السياسة النقدية المستقبلية - الذى يلزم بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية الشديدة التدنى لفترة ممتدة من الوقت، على الأقل حتى ربيع 2020 تقريبا".

وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على أهداف الفائدة، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.