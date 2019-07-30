مصادر: تشغيل مصنع إسالة دمياط بكامل طاقته خلال الربع الرابع للعام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه سيتم تشغيل مصنع إسالة دمياط بكامل طاقته خلال الربع الرابع من العام الجارى. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة دمياط تبلغ 5 ملايين طن غاز مسال سنويا، لافتا أن إعادة التشغيل ستتم بشكل تدريجى حتى الوصول إلى نسبة تشغيل تبلغ 100 %.

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