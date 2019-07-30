جهاز المشروعات ينتهى من 19 مشروعا لتطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 مشروعا ضمن برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة والذى يتم العمل عليه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال النصف الثانى من 2020.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن مشروعات التطوير العمرانى / الاجتماعى المستهدفة والمطبق فيها برنامج الارتقاء الحضرى بالقاهرة (عزبة خير الله والزاوية)، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بالزاوية منها تطوير مدرستى النصر والسلام والعمل على شارع الشركات وسوق طلخا.
وينفذ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد 35 مشروعا، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالى 260 مليون جنيه.
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