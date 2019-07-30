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شكرا لقرائتكم خبر عن 1.02 دولار للتر متوسط سعر الديزل عالميا وهونغ كونغ الأعلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ متوسط سعر الديزل عالميا 1.02 دولار للتر، وذلك وفقا لأسعار يوم 22 من الشهر الجارى،وكانت هونغ كونغ هى الأعلى فى اسعار الديزل بين الدول المختلفة حيث بلغ سعر لتر الديزل 1.85 دولار، وتوجد فروق ملحوظة فى الاسعار بين الدول حيث أن أسعار الديزل فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادى ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار الديزل فيها منخفضة.
تعود فروق أسعار الديزل فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى للديزل وحجم الضرائب فيشترى جميع الدول فى العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة للديزل وذلك وفقا لما ذكره موقع "جلوبال بتروليوم بريس".
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