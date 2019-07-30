شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب جيدة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.904 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.841 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 0.93 درهم كمستوى اول ثم 1.02 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.84 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.88 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد