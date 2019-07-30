شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يتجاوز القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0.513 درهم، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0.50 درهم، كما نجح السهم في تجاوز القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 0.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.49 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.51 وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد