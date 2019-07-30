شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0.96 درهم، لينهي التداولات اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع معه إمكانية استمرار الارتفاع في الاجل القصير لمستوى المقاومة القوي عند 1.05 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.92 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.95 وبين مستوى المقاومة هو 0.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد