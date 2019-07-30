شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يختبر المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.995 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.1 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته الحالي والمذكور عند 0.10 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.98 وبين مستوى المقاومة هو 1 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد