شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يرتفع بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 5.20 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5.36 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 5.60 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.28 وبين مستوى المقاومة هو 5.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد