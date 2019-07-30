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شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.05 درهم، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.02 درهم، ملامسا بذلك خط اتجاهه الصاعد طويل الأجل والذي يعد دعما، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 1.05 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.15 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.00 وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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