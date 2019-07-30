شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 11.60 درهم، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح في الاجل القصير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11.40 درهم كمستوى اول ثم 10.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.65 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط