شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يعوض خسائر أسبوع -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها في أسبوع، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 0.180 درهم، بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.175 درهم، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 0.20 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.175 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.18 وبين مستوى المقاومة هو 0.18 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد