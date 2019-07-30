شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.416 درهم، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0.40 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.46 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.39 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.40 وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد