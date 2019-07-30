شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يبدا جني أرباح -تحليل صباحي- 30-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 2.25 درهم، وهو ما دفع السهم لاسفل لينهي التداولات عند مستوى 2.20 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 1.90 درهم كمستوى اول خلال الأيام القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى المقاومة 2.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.11 وبين مستوى المقاومة هو 2.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط