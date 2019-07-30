شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."المصرى الرومانى" يستعرض نتائج زيارة السيسى الأخيرة لبوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة للعاصمة الرومانية بوخارست، وذلك خلال اجتماع للجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك. وتعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرومانيا هى الأولى لرئيس مصرى منذ 15 عاماً.

وقال الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة دعم وتحفيز الاستثمار المشترك لتغطية احتياجات السوق المحلى فى كلا البلدين، بجانب التصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية.

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وأكد "السكرى"، على رغبة الجانبين فى تشجيع التبادل السياحى بين البلدين والاستفادة من الخبرة الرومانية فى مجال السياحة العلاجية بحانب تبادل الخبرات فى مجال تطوير البرمجيات وإنشاء المدن والمجتمعات الذكية.

وأضاف أن الاجتماع يتناول أيضا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات فى مجالات البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن منطقة "براهوفا" تمثل عاصمة البترول وتأتى رومانيا فى المرتبة الثالثة من حيث احتياطى البترول فى اوروبا والدولة رقم "2 "فى طاقة الرياح.

وأكد رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات خاصة وأن رومانيا تأتى فى المرتبة الأولى فى الاتحاد الأوروبى من حيث نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات.