شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: مكتب البريد الواحد يخدم 24 ألف عميل فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد السكان المخدومين بمكتب بريد الى نحو 24.78 الف عميل، وذلك حتى مارس 2019 مقارنة 24.76 الف عميل فى فبراير 2019 و 23.05 الف عميل فى مارس 2018.

وأوضح التقرير عن انخفاض عدد المستفيدين من صرف المعاشات من مكاتب البريد ليصل عددهم الى نحو 5.46 مليون مستفيد حتى مارس 2019 مقارنة بـ5.61 مليون مستفيد فى فبراير 2019 و 6.04 فى مارس 2018.

واشارت الوزارة فى التقرير الى زيادة عدد مستخدمي الهاتف المحمول الى 3977 فى مارس 2019 مقارنة بـ 3975 فى فبراير 2019 و 3953 فى مارس 2018.

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