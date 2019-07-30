شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تبدأ اختباراً شاملاً لمطارها الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أمس سلسلة أولى من الاختبارات الشاملة للأنظمة والمعدات التقنية في مطار «برلين-براندنبورج» الجديد، الذي تأخر افتتاحه سنوات طويلة. ويعد اختبار المعدات، الموجودة في الصالة الرئيسية، أحد شروط موافقة السلطات على المطار. وخضعت أنظمة الطوارئ والإضاءة، وكذلك أنظمة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار، لاختبارات منفصلة في الأيام الأخيرة. (د ب أ)

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