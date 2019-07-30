شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تتسلم 293 مليون درهم من كردستان العراق في النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «دانة غاز»، عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من مبيعات شركة «بيرل بتروليوم» من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 74٪ في النصف الأول من عام 2019.
وارتفعت حصة «دانة غاز»، التي تمتلك 35٪ من «بيرل بتروليوم»، من الدفعات النقدية المستلمة في الإقليم لتصل إلى 293 مليون درهم في النصف الأول مقارنة ب 169 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018.
وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «نحن على ثقة بأن شراكتنا المتنامية ستحقق حتماً فوائد كبيرة وملموسة للإقليم، تشمل توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الثقة في القطاع النفطي، ما سيضمن تدفق الإيرادات لتطوير البنية التحتية . وبعد الإنجازات التي حققناها في العام الماضي، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع حكومة الإقليم».
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