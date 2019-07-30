جناح السلطنة في «إكسبو 2020 دبي» بانتظار مليون زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أشار حسن اللواتيا نائب المفوض العام لجناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي، إلى أن الجناح يسعى لجذب مليون زائر على مدار 6 أشهر من انعقاد الحدث العالمي، موضحاً أن هناك مجموعة من الإجراءات والتسهيلات والبرامج التي ستؤخذ بالحسبان حتى يتمكن الجناح من استقطاب الزوار.وأوضح في تصريحات خلال ملتقى تعريفي نظمته وزارة التجارة والصناعة العُمانية في صلالة، حول مشاركة السلطنة في إكسبو 2020، أن اللجنة المكلفة بالتحضير والإشراف على مشاركة السلطنة انتهت من طرح مناقصة بناء جناح السلطنة.