أسهم العقار تقود المؤشرات لاختراقات قوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

عادت الأسهم المحلية للتألق مجدداً، أمس، مع تسجيل مؤشرات الأسواق اختراقات لافتة، ولا سيما سوق دبي الذي سجل أعلى مستوى له منذ أغسطس / آب الماضي، عند 2880 نقطة، من خلال ارتفاع مؤشره 1.21%، كما أغلق سوق أبوظبي عند 5363 نقطة، بارتفاع مؤشره 0.27%.

جاء هذا التألق في ظل ارتفاعات ملحوظة لأسهم في العقار، وتحديداً «إعمار العقارية» 3.88%، و«إعمار للتطوير» 1.09%، و«إعمار مولز» 2.43%، و«أرابتك» 1.12%، و«داماك» 3.21%، و«ديار» 1.19%، و«الدار» 0.43%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.58%، و«الاتحاد العقارية».

وتصاعد ضخ الأجانب والخليجيين والعرب في الأسهم، بصافي استثمار بلغ 80.2 مليون درهم محصلة شراء، بلغت حصة الأجانب منها 30.6 مليون، توزعت على 22.17 مليون درهم في أبوظبي، و8.47 مليون في دبي.

وكثفت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى من عمليات الشراء بصافي استثمار وصل إلى 55 مليون درهم كمحصلة شراء.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 492.5 مليون درهم، منها 296 مليون درهم في دبي، و196.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 297 مليون سهم، توزعت بواقع 211 مليون سهم في دبي، و86 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 64 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، وجاء ذلك من خلال 5617 صفقة.

واستعاد مؤشر سوق دبي المالي زخم الصعود، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والتأمين والسلع والصناعة.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.05% مع جماعي لأسهم القطاع. كما زاد قطاع الاستثمار 2.42% مع نمو سهم «دبي للاستثمار» 1.46%، و«سوق دبي المالي» 6.23%، و«شعاع كابيتال» 1%.

واستقر قطاع البنوك مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.38%، وانخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.43%.

وتراجع قطاع النقل 0.2% مع تراجع سهم «أرامكس» 0.9%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.9%، و«الخليج للملاحة» 0.37%.

وكذلك، تلقى مؤشر سوق أبوظبي دعماً من البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 0.24% بفعل صعود «أبوظبي الأول» 0.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، في حين تراجع «أبوظبي التجاري» بنحو 1%. وارتفع قطاع العقار 0.57%. كما ارتفع أيضاً قطاع الاتصالات 0.34% أي بالنسبة ذاتها التي حققها سهم «اتصالات». وزاد قطاع الاستثمار 0.24% بعد صعود «إشراق» 0.23%، و«الواحة كابيتال» 0.94%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.85% بعد انخفاض «دانة غاز» 0.95%، و«طاقة» 2.5%.

وشهد سوق دبي تداولات مكثفة على سهم «إعمار العقارية» بقيمة 92.3 مليون درهم، مغلقاً عند 5.36 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 36.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.25% ليغلق عند 0.955 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 34.16 مليون درهم، مغلقاً عند 5.29 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 50 مليون درهم، وأغلق عند 15.98 درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بتداولات ب 38.3 مليون درهم، مغلقاً عند 1.04 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 36.78 مليون درهم، وأقفل عند 9 دراهم.

وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 13.89% ليغلق عند 4.1 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «تكافل الإمارات» التراجع الأكثر بنسبة 4.14% وأغلق عند 1.39 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، سهم «القدرة القابضة»، بنسبة ارتفاع 9.66%، مغلقاً عند درهم واحد، وعلى العكس، انخفض سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 6.17% مغلقاً عند 0.76 درهم. وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 80.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.6 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و30.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 80.2 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات سوق دبي المالي، وإعمار العقارية، والدار، ودبي الإسلامي، والاتحاد العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دي إكس بي، وسلامة للتأمين، ورأس الخيمة العقارية.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو مزيد من الشراء، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة شراء، منها 37.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و17.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 37.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و 17.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.