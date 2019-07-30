اشتداد المنافسة بين عملاء «Liv.» للفوز بجزيرتهم الخاصة

دبي:”الخليج 365”

بقي أمام عملاء«Liv.»، خمسة أسابيع فقط، لتعزيز فرصهم للفوز بجزيرتهم الخاصة عبر العرض الترويجي الذي أطلقته منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. وقد بلغت المنافسة أشدها مع افتتاح أكثر من 44 ألف حساب جديد منذ منتصف شهر إبريل الماضي الذي شهد إعلان«Liv.» عن إطلاق هذا العرض المجزي.

وفي إطار الحملة، سيكسب العملاء نقاط ولاء «ليفيون» عند استخدامهم تطبيق «Liv.» أو بطاقة الخصم الخاصة بهم لإنجاز تعاملاتهم المصرفية، أو التسجيل على منتجات جديدة، أو تحديث بياناتهم الشخصية. وسيحظى خمسة عملاء ممن يجمعون أعلى نقاط شهرياً بدءاً من شهر إبريل حتى شهر أغسطس، بالإضافة إلى 15 عميلاً محظوظاً سيتم اختيارهم عشوائياً، بفرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من العرض. وسيتنافس المشتركون ال20 النهائيون في مسابقة جماعية لتحديد الفائز بالجزيرة الخاصة بالإضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم. ومنذ إطلاق الحملة، كشفت«Liv.»عن نمو متزايد في نشاط الحسابات المصرفية سعياً من العملاء لكسب المزيد من نقاط «ليفيون».

وارتفعت معدلات أرصدة حسابات العملاء، إضافة إلى عدد حسابات الهدف التي تم فتحها يومياً، حيث تسهم الحملة في نشر الوعي بين العملاء حول نشاطاتهم المالية.