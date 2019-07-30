«صيف الشارقة» يعزز السياحة العائلية والداخلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال إطلاقها فعاليات مهرجان «صيف الشارقة» الذي يستمر حتى 17 من أغسطس المقبل إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتنشيط الحركة السياحية الداخلية وتنويع المصادر الترفيهية ما يسهم في جذب السياح والزوار من مختلف المناطق والوصول إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لوكالة أنباء الأمارات ( وام )، إن الهيئة تتعاون بشكل دائم مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتصميم وتقديم مختلف المنتجات والمشاريع السياحية والفعاليات المبتكرة في المنطقة؛ حيث يأتي «مهرجان صيف الشارقة» هذا العام ليقدّم حزمة واسعة من وسائل الترفيه العائلي تجمع بين المرح والمتعة والتعليم و تعزيز القطاع السياحي في الإمارة والارتقاء بالسياحة العائلية ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى.

وأوضح أن المهرجان في نسخته الثانية التي انطلقت يوم 17 يوليو الجاري يقدم مفاجآت وفعاليات متنوعة تمتد على مدار الشهر لتوفر للزوار والمقيمين مجموعة من العروض التي تشمل تخفيضات وعروض حصرية في عدد من المنشآت الفندقية في أنحاء الإمارة وعروض تسويقية وترويجية في مراكز التسوق متيحةً للجميع فرصاً للمشاركة في سحوبات كبرى والفوز بجوائز قيمة.

واستعرض الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان التي تعمل على تنظيم المهرجان بالتعاون مع الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب عدد من أبرز مراكز التسوق

والفنادق والمنتجعات بالإمارة والتي ستقدم باقات مميّزة من العروض والخصومات والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية.

وذكر أنه سيتم خلال فترة المهرجان تقديم برامج تعليمية وأنشطة ترفيهية ومخيمات صيفية مرحة مقدمة من كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومؤسسة الشارقة للفنون ومخيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الصيفي لأصحاب الهمم ونادي الشارقة للدفاع عن النفس ونادي الشارقة للرياضات البحرية ومخيم القصباء الصيفي.(وام)