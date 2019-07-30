«سيتي سكيب» يستكشف أحدث التقنيات 24 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «انفورما ماركتس» عن تنظيم مؤتمر «سيتي سكيب العالمي» أحد الفعاليات المصاحبة للنسخة التاسعة عشرة من المعرض، تحت شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول»، والذي يسلط الضوء على التقنيات العقارية التي تُحدث تحولاً في منظومة العقارات والتطوير، حيث تستكشف أجندة المؤتمر أحدث التقنيات العقارية ونظم التشغيل الآلي متعددة المهام للأبنية الذكية وعقارات المستقبل.

وينعقد مؤتمر «سيتي سكيب العالمي» يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر / أيلول في فندق إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي، في اليوم الذي يسبق انطلاق المعرض «سيتي سكيب العالمي 2019» من 25 حتى 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المقرر أن يقدم المؤتمر نظرةً مستقبلية حول المشهد العقاري، حيث ستشهد منصاته مناقشة موضوعات متنوعة تغطي توجهات سوق الاستثمار والتطوير، واتجاهات العمارة والتصميم وتقنيات العمارية الذكية، بحضور ومشاركة خبراء الابتكار في التصاميم والعمارة، وتقنيات المدن الذكية إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعات العقارية والمالية والقانونية والقطاعات ذات الصلة.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما» الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض «سيتي سكيب العالمي»: «تعد التقنيات العقارية الحديثة عنصراً رئيسياً يؤثر في تطور كافة مراحل التطوير العقاري بدءاً بالتصميم والتخطيط وانتهاءً بالإنشاءات وحتى التسويق. واليوم يمكننا رؤية النقلات النوعية في جودة ومواصفات الأبنية المعدة وفقاً لمتطلبات القطاع التابعة له، خاصةً أن القطاع يستفيد من التحول الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي في تشييد أبنية ومدن ذكية والتي نلاحظ اليوم انتشارها في معظم المدن المتقدمة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».