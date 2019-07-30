«دو» تعزز التزامها بأهداف الاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2018. وذلك في إطار تأكيد التزامها بالعمل كشركة مواطنة مسؤولة تعمل على رفع معايير الاستدامة في دولة الإمارات، حيث تعكس الركائز الثلاث الأساسية للشركة، رغبتها في تطوير استراتيجيات فريدة تجعل أعمالها أكثر ابتكاراً ومسؤولية.

تهدف «دو» من خلال ذلك إلى قياس الأداء مقارنةً بعناصر الاستدامة الخاصة بها، وقضايا الاستدامة المادية والأهداف الأربعة الأكثر أهمية للتنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي والصناعة والابتكار والبنية التحتية وتقليل التفاوت والمدن والمجتمعات المستدامة، كل ذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الشاملة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير. «(GRI) G4».

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»: يعتبر التعاون الجماعي لأصحاب المصلحة، من الموظفين والمستثمرين والعملاء، الطريقة الأمثل لتحقيق خريطة طريق فعالة للاستدامة. نعمل في «دو» على معالجة الاستدامة من خلال الانخراط بعناية مع مجموعة من أصحاب المصلحة لإنشاء مجموعة واضحة من الركائز التي ستوجه بشكل فعال استراتيجية أعمالنا وعملياتنا نحو مبادرات الشركات المسؤولة تماشياً مع توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تستمر «دو» بفضل المزايا الفريدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعزيز التمكين التكنولوجي للحكومة والمجتمعات في دولة الإمارات.

وتعتبر مبادرة #شارك_بوعي، التي تعتمد عليها «دو» لتعزيز موقعها كممكّن تقني من خلال ابتكار التكنولوجيا طويلة الأمد، ذات دور استثنائي في التأثير على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، من خلال تسليط الضوء على مخاطر السلوك السلبي وغير الأخلاقي عبر الإنترنت.

مكافحة التنمر

وتعاونت «دو» مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق برامج لمكافحة التنمر في المدارس، حيث شارك المئات من طلاب الجامعات والمدارس في جلسات تهدف إلى رفع مستوى الوعي باستخدام الإنترنت. كما تعاونت «دو» مع «ديزني» في إطلاق فيلم «رالف يدمر الإنترنت» لتثقيف أطفال الإمارات حول قضايا الأمن الإلكتروني.

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السعادة المجتمعية

أثرت الجهود التطوعية التي بذلها موظفو «دو» إيجاباً على المجتمعات الإماراتية، حيث اعتبرت مبادرة موائد الرحمن التي نظمتها شركة الاتصال، النشاط التطوعي الرئيسي لهذا العام، حيث تمت تعبئة وتوزيع آلاف صناديق المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات.

الاتصالات الأخلاقية

من الناحية البيئية، بذلت «دو» جهوداً هائلة لتقليل انبعاثات الكربون. أما من الناحية المتعلقة بمجال الشبكات، استثمرت «دو» في عدد من التقنيات لتخفيف استهلاك الطاقة من خلال مجموعة مولدات الديزل.

لجنة إسعاد الموظفين

وأطلقت الشركة مؤخراً لجنة إسعاد الموظفين والمجتمع. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تطوير قدرات الشركة في كل ما يتعلق بالصحة والتسامح والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة وأكثر من ذلك، بهدف مساعدة الجميع في الشركة للعمل والتعاون في بيئة أكثر سعادة.