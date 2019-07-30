4 أسباب تنفي تأثير التعديلات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترى وزارة الاقتصاد أن تبني المقترح الأمريكي لن يؤثر في التزامات دولة الإمارات الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير، وذلك للأسباب التالية:

1- دولة الإمارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة. ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.

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2-- تعتبر دولة الإمارات مركز تجارة محورياً في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس لكونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخريطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.

3- تعتبر الدولة من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الدولة بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.

4- تستطيع الدولة الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة لكونها قادرة على تمويل تلك البرامج.