«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع صندوق خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف زيادة التعاون وبحث آليات مشتركة تزيد من تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشجيع على العمل الحر بما يواكب أهداف وتطلعات الطرفين.

حضر الاجتماع في مقر «غرفة عجمان» جميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري وعمر النعيمي ورفيعة الغفلي من إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري، ومن جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أحمد خلفان الرميثي مدير إدارة تطوير المشاريع.

وأكدت جميلة كاجور أن «غرفة عجمان» تولي تشجيع الشباب والشابات على العمل الحر أهمية قصوى من خلال إطلاع البرامج التدريبية والتحفيزية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، هذا إلى جانب تنظيم المعارض المتخصصة لضمان فتح قنوات تواصل مباشرة بين رواد الأعمال والمجتمع المحلي وكذلك المشاركة في المعارض المحلية والدولية تحت مظلة «غرفة عجمان».

وأشادت بجهود القيادة الرشيدة في توفير مؤسسات تسعى لتقديم العون والدعم إلى شباب ورواد الأعمال والارتقاء بأفكارهم ومشاريعهم وتوفير المعارض المتخصصة والتدريب والدراسات اللازمة لذلك.

وأكد الحضور على ضرورة تحفيز الشباب المواطنين على الأعمال والمشاريع المبتكرة مؤكدين على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الرئيسي لنمو الاقتصاد والناتج المحلي وأهمية تنوع مشاريعهم في المجالات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، كما ناقش الطرفان خطط التعاون المستقبلي لضمان تحفيز وتشجيع المقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة.

واطلع الحضور على عدد من القطاعات التي يدعمها صندوق خليفة ومنها القطاع الزراعي من خلال برنامج «زرعي» الذي أحدث تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي في الدولة وتطوير الزراعة المائية والتشجيع عليها بما يضمن استهلاكاً أقل للمياه وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية.