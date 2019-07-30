«ميدان ون» تطلق «سينيبولس» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «ميدان ون»، والمقرر افتتاحها في دبي عام 2020، عن خطتها لافتتاح أول مجمّع لصالات سينما ميجابلكس «سينيبولس» في دبي على مساحة تصل إلى 9,527 متراً مربعاً، ويضم 21 شاشة سينما، وصالة عروض للشخصيات الهامة، بإجمالي مقاعد يصل إلى 3,035 مقعداً. ومع اكتمالها أيضاً في عام 2020، ستشكل الصالات الجديدة إضافة هامة لمحفظة الترفيه الغنية والمتنوعة في مدينة دبي.

انطلقت سلسلة صالات «سينيبولس» من المكسيك عام 1971، وتشغل المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية، والرابعة من حيث الحجم على نطاق العالم، وتتوزع صالاتها في 17 بلداً.

وتتضمن الشراكة بين «سينيبولس» و«ميدان ون» إطلاق صالات عرض عملاقة، مثل «لكشري»، و«إكس إي ماكرو»، و«إي موشن رباعية الأبعاد» و«سينيبولس جونيور» المخصصة للعائلات.

وتخصّص «ميدان ون» نسبة 50% من المساحة القابلة للتأجير لاستخدامات المطاعم والمقاهي، مع 46 ألف متر مربع خاصة بمواقع الترفيه والأنشطة الرياضية والتعليمية الترفيهية والألعاب الإلكترونية. ومن المقرر أن تقدم محفظة مواقع الإيجار المتطورة في الوجهة نموذجاً جديداً في دولة الإمارات، لتجديد تجربة المستخدم من خلال عروضها التفاعلية المتميزة الشاملة لأنماط الحياة العصرية ومتاجر التسوق.

وقال فهد عبد الكريم كاظم، نائب رئيس ميدان مولز في مجموعة ميدان: «نحن متحمسون للغاية بريادتنا لهذا التطور الكبير في إطلاق أولى صالات سينيبولس السينمائية في دبي، نظراً لما تقدمه من تجربة سينمائية ترفيهية مثيرة وشاملة تجعلنا واثقين من قدرتها على تعزيز مكانة «ميدان ون» كموقع عصري يحظى بالكثير من المزايا التي تتجاوز مجرد متاجر التسوق، حيث تؤكد تجارب «سينيبولس» السينمائية المستقبلية الجريئة على مستوى تطور مفاهيم متاجر التسوق في المنطقة».

ومن جانبه، قال أشيش شكلا، الرئيس التنفيذي في سينيبولس الخليج: «تجاوزت قيمة إيرادات صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.840 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي) في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم عاماً بعد عام، مع استقطاب دولة الإمارات لعدد أكبر من الناس من مختلف أنحاء العالم، بفضل سياساتها الفريدة لتمكين الأعمال المتنوعة والملائمة للمقيمين، والتي ستتيح المجال أمام صناعة السينما لتحقيق المزيد من النمو».