14 % نمو أرباح «هيتاشي» خلال الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «هيتاشي ليمتد» اليابانية أمس الاثنين ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 14% سنوياً إلى 120.3 مليار ين (1.11 مليار دولار) مقابل 105.2 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول إبريل /‏ نيسان الماضي 124.42 ين (1.15 دولار) مقابل 108.89 ين لكل سهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 182.5 مليار ين بزيادة سنوية نسبتها 1%، في حين تراجعت هذه الأرباح بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 16% سنوياً إلى 124.3 مليار ين.

(د ب أ)