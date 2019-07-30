انطلاق عمليات «فيرست كراي» في «إي. زي. دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «فيرست كراي»، المتجر الإلكتروني الأكبر من نوعه لمنتجات الأطفال والأمومة في الهند، عن دخوله إلى السوق الإماراتية مع انطلاق عملياته التشغيلية في منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التابعة للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب». ويعتزم المتجر إنشاء مركز توزيع ضمن المنطقة الحرة في سبيل تسليم المنتجات بصورة أسرع وأكثر كفاءة لقاعدة العملاء في الإمارات، بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى «إي. زي. دبي»، وفي مقدمتها سلسلة الإمداد الفعّالة وحلول الأعمال المصممة خصيصاً لدعم التجارة الإلكترونية.

ويعتبر «فيرست كراي» الإضافة الأحدث للشركات العاملة ضمن «دبي الجنوب»، والمستفيدة من مراكز التوزيع الجاهزة للتشغيل والتي تسهم في الحد من الزمن اللازم لإطلاق العمليات التشغيلية إلى ثلاثة أشهر. ويوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة على مقربة من «مطار آل مكتوم الدولي» و «ميناء جبل علي»مزايا هائلة للمتجر الإلكتروني، لا سيّما على صعيد إدارة الشحنات القادمة من الخارج وتزويد العملاء بخيارات أوسع من المنتجات المخصصة للأطفال.

وأعرب محسن أحمد، الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية «في دبي الجنوب»، عن سعادته بانضمام «فيرست كراي»، إلى القاعدة المتنامية من المتاجر الإلكترونية التي تحظى بفرصة الاستفادة من المرافق اللوجستية المتطورة والتسهيلات المقدمة في منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي» والممتدة على 920.000 متر مربع، والتي تترجم الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية ووجهة مثالية لخدمة أسواق الشرق الأوسط والعالم.

من جهته، قال سوبام ماهيشواري، المؤسس والرئيس التنفيذي ل «فيرست كراي»: «يمثل تواجدنا ضمن منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي» دفعة قوية لنا لبناء حضور متمكن في دولة الإمارات. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال شراكتنا مع «إي. زي. دبي»، والتي تمهد الطريق أمامنا لبناء سلسلة توريد عالمية متكاملة وفعالة وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات عالية المستوى وتسليمها بسرعة وسهولة وكفاءة عالية للآباء والأمهات في دولة الإمارات».