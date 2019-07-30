شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ثقة قطاع التصنيع في فنلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة الفنلندي أمس الاثنين استقرار مؤشر الثقة لقطاع التصنيع الفنلندي خلال يوليو /‏ تموز الحالي.

وذكر الاتحاد أن مؤشر ثقة القطاع سجل خلال الشهر الحالي سالب 4 نقاط، وهو نفس مستواه في حزيران /‏ يونيو الماضي، والذي بلغ سالب 4 نقاط أيضاً، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المؤشر قد سجل وفق البيانات الأولية في الشهر الماضي سالب 5 نقاط.

في الوقت نفسه تتوقع شركات التصنيع الفنلندية تحسن وتيرة إنتاجها في المستقبل القريب.

(د ب أ)

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