شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أصناف مانجو بأقل من 10 جنيهات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أسعار جميع أصناف الفواكه داخل الأسواق فى الانخفاض مع وصول الموسم إلى ذروته، وتأتى المانجو فى صدارة الأصناف الأكثر رواجا فى السوق حاليا ويزداد الإقبال عليها تدريجيا مع زيادة الكميات المعروضة منها ولهذا نقدم لكم أرخص 5 أصناف مانجو تبدأ أسعارها بأقل من 10 جنيهات للكيلو داخل أسواق الجملة.

وتبدأ قائمة الأرخص من المانجو بالبلدى والكيلو يبدأ من 5 جنيهات، ثم تأتى السنارة الكيلو يبدأ من 8 جنيهات، وبيض العجل الكيلو بـ8 جنيهات، والدبشة الكيلو بـ8 جنيهات، وأخيرا الزبدية الكيلو بـ9 جنيهات.

جدير بالذكر أن حجم الإنتاج المصرى من المحاصيل الزراعية شهد زيادة فى المعروض بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 50٪ عن العام الماضى ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بنفس المعدل عن العام الماضى.