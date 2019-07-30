شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: حملة توعية كبيرة لتعريف المواطن بـ"بوابة العمرة المصرية" مبيت 12 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يسرى السعودى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، إن الغرفة بصدد الإعلان عن حملة إعلامية للتوعية بأهمية بوابة العمرة المصرية والتى تم تدشينها بقرار من مجلس الوزراء وستنطلق رسميا فى منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح السعودى لليوم السابع، أن الحملة سيتم توجيهها للمواطنين لتوعيتهم وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية، والتى ستكون الممر الشرعى لتنظيم رحلات العمرة بداية من الموسم الجديد والذى سينطلق قريبا.

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وأكد عضو غرفة الشركات على أهمية إنشاء هذه البوابة، والذى يعتبر قرارا تاريخيا بالنسبة للمواطن ولقطاع السياحة، لما لها من العديد من المزايا، فى مقدمتها ضمان حق المعتمر في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الشركات المنظمة للعمرة، ومتابعة وضعه منذ الحجز وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن.

ولفت السعودى إلى أنها توفر أيضا رقابة من قبل الدولة على الشركات لضمان حقوق المواطن، وتحمى المعتمر من الوقوع فى براثن السماسرة والوسطاء والشركات غير المرخصة، وفى الوقت ذاته تساعد البوابة الشركات السياحية على مواكبة أية متغيرات تكنولوجية مستقبلية.